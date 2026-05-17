Havza'da selin yaraları sarılıyor: Esnaf ve vatandaşlara destek paketleri - Son Dakika
17.05.2026 10:22  Güncelleme: 10:44
Samsun'un Havza ilçesinde sel ve su taşkınından etkilenen esnaf ve vatandaşlar için kredi erteleme, fatura desteği ve vergi kolaylığı gibi yardım kararları açıklandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kredi ertelemelerinden fatura desteklerine kadar birçok konuda önemli adımlar atıldı. Toplantıda sel ve su taşkınının ardından vatandaşlardan gelen ihbarlar ile kamu kurumları ve belediyelerin yaptığı tespitler doğrultusunda müdahale, hasar tespit, onarım, temizlik, gıda temini ve psikososyal destek çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.

Selden etkilenen esnaf ve vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek desteklerin değerlendirildiği toplantıda alınan kararlar kapsamında, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile banka tarafından kullandırılan esnaf kredilerinin 1 yıl faizsiz erteleneceği açıklandı. TESKOMB veya bankadan kredi kullanmayan zarar gören esnafa ise 1 yıl ödemesiz kredi imkanı sağlanacağı bildirildi.

Bankalarda ticari kredisi bulunan 385 esnafın da kredilerini uygun şartlarda 1 yıl erteleyebileceği belirtilirken, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından zarar gören iş yeri ve konutlarla ilgili çalışma yürütüleceği kaydedildi. Ayrıca yıl sonuna kadar su giderlerinin SASKİ, elektrik giderlerinin ise YEDAŞ tarafından karşılanacağı ifade edildi.

İlan ve reklam giderlerinin de Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Havza Belediyesi tarafından yıl sonuna kadar erteleneceği belirtilen açıklamada, afetin ilk saatlerinde kurulan zarar tespit komisyonlarının çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Havza Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan 7 kişilik zarar tespit komisyonunun yapacağı incelemeler sonucunda 385 esnaf ve 70 konutun zararlarının devlet imkanları çerçevesinde karşılanacağı vurgulandı.

Öte yandan zarar gören esnafın vergi ve SGK borçlarının başvuru halinde 3 ay erteleneceği açıklanırken, 1988-1989 yıllarında üzeri beton yapıyla kapatılan Hacı Osman Deresi'nin kapalı bölümlerinin açılması çalışmalarına DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından başlandığı, derenin ıslah çalışmalarının ise DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı bildirildi.

Toplantıya TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı ve Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile ilgili kurum müdürleri katıldı. - SAMSUN

DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
