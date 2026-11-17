Samsun Havza Kaymakamlığı tarafından mahalle muhtarlarına yönelik, İŞKUR hizmetleri, iş ilanları ve iş başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Havza Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, İŞKUR tarafından yayımlanan kamu ve özel sektör iş ilanları ile iş arayan vatandaşların bu fırsatlardan nasıl yararlanabilecekleri ele alındı. Toplantıda, iş arayan vatandaşların istihdam fırsatlarından haberdar edilmesi ve başvuru süreçleri konusunda yönlendirilmesinde muhtarların önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

İş ve Meslek Danışmanı Fatih Çepniler, yaptığı sunumda İŞKUR'un mobil uygulaması aracılığıyla güncel iş ilanlarına kolaylıkla ulaşılabildiğini belirterek uygulamanın cep telefonlarına indirilmesi ve kullanılması hakkında bilgi verdi. Uygulamanın kullanımıyla ilgili hazırlanan bilgilendirme videosunun da muhtarlarla paylaşılacağını ifade eden Çepniler, muhtarlardan edindikleri bilgileri mahallelerinde yaşayan iş arayan vatandaşlara ulaştırmalarını istedi.

İş başvurusu yapmak isteyen vatandaşların doğru ve detaylı bilgiye ulaşmasının önemine dikkat çeken Çepniler, muhtarların yönlendirmesiyle vatandaşlara başvuru şartları ve ilan detayları konusunda destek sağlanabileceğini kaydetti. İŞKUR tarafından yayımlanan iş ilanları ve duyuruların muhtarlarla paylaşılacağını da belirten Çepniler, bu duyuruların mahalle ve kırsal mahalle sakinlerine ulaştırılmasıyla daha fazla vatandaşın istihdam fırsatlarından yararlanabileceğini dile getirdi.

Programın sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde muhtarların soruları yanıtlandı. Toplantıya Havza Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Fazıl Düzenli ile mahalle muhtarları katıldı.