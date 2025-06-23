Hayalini Gerçekleştiren Kadın: Songül Sarı Terzi Dükkanını Açtı - Son Dakika
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Hayalini Gerçekleştiren Kadın: Songül Sarı Terzi Dükkanını Açtı

Hayalini Gerçekleştiren Kadın: Songül Sarı Terzi Dükkanını Açtı
23.06.2025 10:54  Güncelleme: 10:58
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Ordu'da yaşayan 47 yaşındaki Songül Sarı, ORMEK'te aldığı dikiş eğitimiyle kendi terzi dükkanını açarak ekonomik özgürlüğüne kavuştu. Dört yıl süren eğitim süreci, hayallerini gerçekleştirmesine vesile oldu.

Ordu'da yaşayan Songül Sarı, Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda (ORMEK) aldığı dikiş eğitiminin ardından hayalini kurduğu kendi terzi dükkanını açtı. 5 aydır kendi iş yerinde çalışan Sarı, ekonomik olarak özgürlüğüne kavuşmanın ve hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in büyük önem verdiği ORMEK, vatandaşların bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Toplumun her kesimine yönelik eğitimler veren ORMEK, açtığı kurslarla vatandaşlara istihdam imkanları da sunuyor.

Ağırlıklı olarak kadınların ilgi gösterdiği kurslarda çok sayıda kadın, aldıkları eğitimle meslek sahibi olabiliyor. Bu kadınlardan bir tanesi olan ve Altınordu ORMEK'te dikiş kursuna katılan 47 yaşındaki Songül Sarı, hayalini gerçekleştirdi. 2020 yılında dikiş kursuna başlayan Sarı, 4 yıl katıldığı ve profesyonelleştiği dikiş kursunun ardından kendi iş yerini açma kararı aldı. Altınordu ilçesinde terzi dükkanı açan Songül Sarı, hayalini kurduğu dikiş işlerini şimdi kendi dükkanında yapmanın ve aile ekonomisine katkı sunmasının mutluluğunu yaşıyor.

"ORMEK, benim için dönüm noktası oldu"

ORMEK ile tanışma sürecini anlatan ve kurslarda azimle çalıştığını anlatan Songül Sarı, hayalini gerçekleştirmesine vesile olan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. İş yeri açma düşüncesinin gerçeğe dönüşmesini ve hayallerine kavuşmanın mutluluğunu anlatan Sarı, "Küçük yaşlarda hep dikiş yapmaya merakım vardı. Maddi imkansızlıklar sebebiyle böyle bir kursa gidip eğitim alamamıştım. Bu benim için bir hayal olmuştu. Daha sonra pandemi döneminin başlarında ORMEK'te dikiş kursuna başvurdum. Beni aradılar ve kursa kayıt yaptırmamı istediler. O anki mutluluğumu kelimelerle ifade edemem. Daha sonra ORMEK'te kursa başladım ve 4 yıl kurslara giderek dikiş alanında her detayı öğrendim. Bu süre zarfı içinde hep iş yeri açma düşünmem vardı. Çevremde bana 'yapamazsın, edemezsin' dediler. Ben onları dinlemedim ve kendi terzi dükkanımı açtım. Çok mutluyum. 5-6 ay süre olmasına rağmen çok yoğun çalışıyorum. Ekonomik özgürlüğüm oluştu, aile ekonomisine katkı sunuyorum. Hayallerimi gerçekleştirmeme imkan sunan ve biz kursiyerleri her alanda destekleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere ORMEK'te hocalarıma ve aileme çok teşekkür ederim" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Eğitim, Kadın, Yerel, ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayalini Gerçekleştiren Kadın: Songül Sarı Terzi Dükkanını Açtı - Son Dakika

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