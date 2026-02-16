HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Çermik İlçe Devlet Hastanesine Başhekim olarak atanan Dr. Fırat Türken ile görüşerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

İdari ve Mali İşler Müdürü Seyfullah Baykara'nın da hazır bulunduğu görüşmede, Aküzüm sağlık çalışanlarıyla ilgili çeşitli istişarelerde bulundu.

Sağlık sisteminin daha başarılı bir şekilde yürütülmesinde en önemli faktör olan birlik ve dayanışma çağrısında bulunan Başkan Aküzüm, Başhekim Dr. Türken ile İdari ve Mali İşler Müdürü Seyfullah Baykara'ya özverili çalışmalarından dolayı teşekkür dileklerini iletti.

Türken ve Hastane Müdürü Baykara, Başkan Aküzüm'e teşekkür dileklerini iletti. - DİYARBAKIR