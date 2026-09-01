Hayrabolu'da ağustos ayında 451 ihtiyaç sahibine toplam 449 bin lira yardım yapıldı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ağustos ayında 451 ihtiyaç sahibine 449 bin lira yardımda bulundu. Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Yıldız, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) ağustos ayında 451 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Yıldız, ağustos ayında 451 ihtiyaç sahibine 449 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi. Kaymakam Yıldız, SYDV'nin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: İHA
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