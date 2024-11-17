Hayvanseverler Yıkık Binada Mahur Köpeği Kurtardı - Son Dakika
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Hayvanseverler Yıkık Binada Mahur Köpeği Kurtardı

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Osmaniye'de hasarlı binada mahsur kalan köpek, hayvanseverler tarafından kurtarıldı ve tedaviye alındı.

17.11.2024 10:27
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Hasarlı binada ölümü bekleyen zor durumdaki köpeği hayvan severler kurtardı

OSMANİYE - Osmaniye'de ağır hasarlı binada bitkin durumda mahsur kalan köpek, hayvan severler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Rızaiye Mahallesinde bulunan 3 katlı ağır hasarlı binada köpek sesi duyan vatandaşlar durumu yerel hayvan koruma derneği üyelerine bildirdi. Hasarlı binaya gelen yerel hayvan koruma derneği üyeleri kontrol için baktıklarında bodrum katında bitkin durumdaki köpeği gördü. Mama ve suyla köpeğe yaklaşan hayvan severler köpeği bakıma muhtaç hayvanı tedavisi için güvenli bir alana taşıdı. Güvenli alana getirilen köpeğin tedavisine başlandı.

Yaralı köpeğin tedavisi tamamlandıktan sonra güvenlik yaşam alanına tekrar bırakacaklarını söyleyen Mutlu Kuyruklar Derneği üyesi Sultan Başer, "Dernek üyelerimizden biri tarafından bize ihbar geldi. 6 Şubat depreminde hasar almış binalardan bir tanesinde mahsur kalmış bir köpek olduğunu duyduk. Söylenilenler doğrultusunda köpeğe bakmak için gittiğimizde binadan mahsur kaldığını fark ettik ve gerçekten ileri derecede rahatsızdı. Bulunduğu ortamdan aldık, gerekli ilaçlarını da temin ettik, tedavisine de başladık. En kısa sürede toparladıktan sonra hayatı boyunca rahat bir şekilde yaşamasını sağlayacağız. Bundan sonra herhangi bir rahatsızlık, hastalık ve sıkıntı yaşamadan ki böyle bir duruma da karşılaşırsa anında müdahale ile hayatının düzgün bir şekilde devam etmesini sağlayacağız." dedi.

Hayvanseverler Yıkık Binada Mahur Köpeği Kurtardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hayvanseverler Yıkık Binada Mahur Köpeği Kurtardı - Son Dakika

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