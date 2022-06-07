Haziran ayında kışı yaşayıp poşetle kızak keyfini çıkardılar - Son Dakika
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Haziran ayında kışı yaşayıp poşetle kızak keyfini çıkardılar

07.06.2022 08:08

Haziran ayında kışı yaşayıp poşetle kızak keyfini çıkardılar Aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde trekking yaparak Munzur Dağı'na çıkan doğaseverler, Haziran ayında kar üzerinde poşetle kızak keyfi yaşadı.

Haziran ayında kışı yaşayıp poşetle kızak keyfini çıkardılar

ERZİNCAN - Aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde trekking yaparak Munzur Dağı'na çıkan doğaseverler, Haziran ayında kar üzerinde poşetle kızak keyfi yaşadı.

Erzincan ve Tunceli'nin ortasında bulunan 3300 rakımlı Munzur Dağları, bugünlerde adeta saklı cennete döndü. Zirvesinde kar, yazla birlikte açan rengarenk çiçekler ve şırıl şırıl akan derelerle dört mevsimin bir arada yaşandığı Munzur'da doğa yürüyüşü (trekking) yapan yerli turistler, kent merkezinde hava sıcaklığı 33 dereceyi bulurken kızak yapmanın keyfini sürdü, yüzeyi hala buzla kaplı gölde yüzmenin tadını çıkardı. Birçok yaban hayvanı kameraya yansıdı.

Erzincan'ın Tatlısu köyünden başlayıp doğa yürüyüşü yapan yerli turistler kilometrelerce yol kat ederek 3300 rakımlı Munzur Dağlarına çıktı. Bir tarafı Erzincan diğer yüzü Tunceli'ye bakan Munzurlara çıkan vatandaşlar, gördükleri muhteşem doğa karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Yazla birlikte daha gür akan dereleri geçip rengarenk açan çiçekleri koklayan yerli turistler kilometrelerce yürüdükleri yolun yorgunluğunu unuttu.

Erzincan kent merkezinde hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu günde Munzur'da karla serinleyen vatandaşlar, poşetlerle kızak yapmayı da ihmal etmediler.

Yaz günü kızak keyfi yaşayan vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadıklarını kaydetti.

Munzur Dağlarındaki doğa yürüyüşünde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvanda objektiflere yansıdı.

3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri sürüler halinde görüntülendi.

Haziran ayında kışı yaşayıp poşetle kızak keyfini çıkardılar
Haziran ayında kışı yaşayıp poşetle kızak keyfini çıkardılar
Haziran ayında kışı yaşayıp poşetle kızak keyfini çıkardılar
Haziran ayında kışı yaşayıp poşetle kızak keyfini çıkardılar

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haziran ayında kışı yaşayıp poşetle kızak keyfini çıkardılar - Son Dakika

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