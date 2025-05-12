HBB, Anneler Günü\'nde Süheyla Ezer\'i Ziyaret Etti

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, Anneler Günü'nde 3 engelli evladına ömrünü adayan Süheyla Ezer'i ziyaret ederek Başkan Mehmet Öntürk'ün selamını ilettiler.

HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Şube Müdürlüğü, İhlas Haber Ajansı tarafından haberi yapılan Süheyla Ezer'i ve 3 engelli çocuğunu konteynerinde ziyaret etti. Anneler Günü vesilesiyle yapılan ziyarette, Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün selamları iletildi ve hediyeler takdim edildi. HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri, dayanışma ruhunu yaşatmaya ve toplumsal duyarlılığı artırmaya yönelik çalışmaların artarak süreceğini ifade etti. - HATAY