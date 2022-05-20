HEGEM Başkanı Solak'tan Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika
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HEGEM Başkanı Solak'tan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

20.05.2022 11:32
HEGEM Başkanı Solak'tan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Bir takım ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere Erzurum'da bulunan Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) Başkanı Adem Solak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Bir takım ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere Erzurum'da bulunan Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) Başkanı Adem Solak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, şiddetle mücadele ve sosyal arabuluculuk konularında çalışmalarını sürdüren HEGEM Vakfı hakkında Rektör Çomaklı'ya bilgi veren Adem Solak, toplumu ilgilendiren bu konularda Atatürk Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Sosyal Arabuluculuk çalışmalarının ülkede yaygınlaştırılması ve Avrupa Birliği projesi oluşturulması yönünde yapılması planlanan çalışmalar için üniversiteden destek isteyen Solak ile Rektör Çomaklı arasında görüş birliğine varıldı.

Atatürk Üniversitesinin çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle bir marka haline geldiğini aktaran Prof. Dr. Çomaklı, topluma faydalı olan her türlü çalışmanın paydaşı olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Ülkemizde yapılan sosyal arabuluculuk çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini belirten Rektör Çomaklı, gerçekleşecek anlaşmalarla bu bölgelere hizmet verilmesinin önem arz ettiğini vurgulayarak, ziyaretleri için Adem Solak'a teşekkür etti. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Ömer Çomaklı, Erzurum, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel HEGEM Başkanı Solak'tan Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika


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