Hem eğleniyor hem de öğreniyorlar - Son Dakika

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen çocuk kütüphanesinde minikler hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Başiskele'de çocukların küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ve kütüphane ortamını sevdirmek amacıyla hizmete açılan çocuk kütüphanesinde sadece kitap okunmuyor. Binlerce kitaplarıyla ilçenin her yerinden minik kitapseverleri ağırlayan kütüphanede çocuklar kitap okumanın yanı sıra çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla da hem eğleniyor hem de öğreniyor. Öğretmenleri rehberliğinde Başiskele Çocuk Kütüphanesine gelen öğrenciler, kitap okuma etkinliği yaptıktan sonra el beceri, ölçme ve değerlendirme gelişimleri için çeşitli etkinliklere katılıyor. - KOCAELİ