15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı - Son Dakika
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Yerel

15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı

15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı

Erzincan'da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Servisinde hemşire olarak görev yapan 27 yaşındaki Zeynep Çakır geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybetti.

21.09.2024 12:47  Güncelleme: 13:13
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Sağlık yönünden hiçbir rahatsızlığı bulunmayan hemşire Zeynep Çakır, yaklaşık 15 gün önce gribal enfeksiyon geçirdi. Daha sonra enfeksiyon ilerleyerek organ yetmezliğine neden oldu. Erzurum'da hastanede tedavi gören Zeynep Çakır, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

SAĞLIK CAMİASI YASTA

Hemşire Çakır'ın vefat haberi sağlık camiasını yasa boğdu. 2021 yılından bu yana Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Çakır'ın memleketinin Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olduğu öğrenildi.

15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı

BAŞHEKİM TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız taziye mesajı yayımlanarak, "Hastanemizde görev yapan Yoğun Bakım hemşiresi arkadaşımız Zeynep Çakır hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sabri İnce:
    Mekanı Cennet olsun . Yakınlarına sabır diliyorum. 24 0 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    hep bu aşılar hayatımızı alt üst etti ne vurdular bilmiyoruz 19 4 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Allah rahmet eylesin kardeşimize, ölüm gibi nasihat eden büyük bir hakikat varken konuşmaya gerek yok, ölüme karşı hazırlığızı. yapalım, ölümün çaresi varmı , evet var çaresini doktorlarda aramayalım çünkü onlarda ölüyor, ebedi bir hayatımız var, mezardan sonra ona hazırlanalım, dünyevi 3 kuruşluk meseleler için birbirimizi üzmeyelim 17 2 Yanıtla
  • Kadir Fisekci:
    Allah c.c gani gani rahmet eylesin inşallah 14 0 Yanıtla
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