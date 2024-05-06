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HES kanalına düşen dana uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan beldesinde HES kanalına düşen dana, vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Çağlayan beldesinde çiftçilik yapan Ali Taze, hayvanlarını otlatırken büyükbaş hayvanlarından birisinin HES kanalına düştüğünü fark etti. Müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamayan Taze, hemen köy muhtarı ve köylülere haber verdi. Olay yerine gelen vatandaşlar, HES kanalının kapalı kısmına giren danayı aşağı bölümde açık olan yerde beklemeye başladılar. 1 saat kadar zaman geçmesine rağmen dananın aşağı kısma gelmediğini fark eden köylüler, hayvanın düştüğü yerde danayı çağırarak dışarı çıkmasını sağladılar.

Daha sonra Çağlayan Belediyesindeki palaska halatla hayvan bağlanarak, köylülerin de uzun uğraşları sonucu sudan çıkarıldı. DSİ'ye ait su kanalına her yıl onlarca yabani hayvan düştüğünü kaydeden vatandaşlar, Vali'nin bu kanalların etrafına tel yapılması konusunda talimat verdiğini ama geçen zaman zarfında kimsenin bir çalışma yapmadığını kaydettiler.

Vatandaşlar, bir an önce bu kanalların etrafının kapatılması gerektiğini belirttiler.