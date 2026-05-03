Hıdırellez şenliklerinde yüzlerce vatandaşa yemek verildi

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı kırsal Kayalar Mahallesi'nde geleneksel Hıdırellez hayır yemeğine yüzlerce kişi katıldı.

Kayalar Mahallesi'nde yapılan Hıdırellez şenliği, yüzlerce vatandaşa hayır yemeği verilmesi ile başladı. Köy meydanında yapılan etkinliklerde her yıl yapılan kule oyunu, mendil kapmaca, yumurta taşıma, çuval yarışı, halat çekme gibi birçok farklı yarışma yoğun yağmur nedeniyle bu yıl yapılamadı. Mahalle muhtarı Serdar Kıranlı, oyunlarda dağıtmak üzere temin edilen hediyeleri ise çocuklara dağıttı.

Hıdırellez'in baharın müjdeleyicisi, bol ve bereketin simgesi olduğunu belirten Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, "Kayalar köyümüzün geleneksel Hıdırellez şenliklerine Muhtarlık İşleri Daire Başkanımız Erkan Uzun ile birlikte katıldık. Mahalle sakinlerimizin ikramları ve samimiyeti ile karşılandık. Bu güzel ortamı hazırlayan mahalle sakinlerimize, çalışkan genç muhtarımız Serdar Kıranlı'ya, Kayalarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Gençlere çok şey borçluyuz"

Gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı Hıdırellez etkinliklerinde vatandaşların bir araya geldiğini belirten muhtar Serdar Kıranlı, "Geleneksel hayrımıza kaktı sağlayan köy halkımıza ve hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Balya Kayalar Mahallesi Sosyal Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği Başkanımız Ziyaettin Arıburnu ve üyeler Emin Erkek, Hasan Süzer, Hafize Atay ve Havva Şenyüz'e ve fedakarca çalışan ve hayrımız için her türlü çalışmada yanımızda olmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Ayrıca hayır hazırlıklarında gece gündüz emeği geçen Kayalarlı genç kardeşlerime ve hayrımıza icabet eden tüm misafirlerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Etkinliği Balya Kaymakamı Murathan Cebeci, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Eşref Uslu, CHP Balya İlçe Başkanı Halit Eren, AK Parti Balya İlçe Başkanı Cüneyt Çalışkan, Balya Kayalar Mahallesi Sosyal Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR