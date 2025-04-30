Hindistan, Pakistan Havayollarına Hava Sahasını Kapattı

Hindistan, Cemmu ve Keşmir'deki saldırının ardından hava sahasını Pakistan havayollarına kapattı.

Hindistan'ın 22 Nisan'da Cemmu ve Keşmir'de bulunan Pahalgam bölgesinde 26 tatilcinin ölümüyle sonuçlanan silahlı terör saldırısına Pakistan unsurlarının da karıştığını açıklamasının ardından iki ülke arasındaki tansiyon her geçen gün yükseliyor. Hindistan, havacılara bildiri anlamına gelen NOTAM yayınlayarak, 30 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında hava sahasını Pakistan havayollarına kapattığını duyurdu.

Ne olmuştu?

Hindistan'ın 22 Nisan'da Cemmu ve Keşmir'de bulunan Pahalgam bölgesinde 26 tatilcinin ölümüyle sonuçlanan silahlı terör saldırısına Pakistan unsurlarının da karıştığını açıklamasının ardından iki ülke arasındaki gerginlik tırmanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli "Direniş Cephesi (TRF)" adlı grup üstlenmişti. Pakistan yönetimi, saldırıda herhangi bir rolü olduğunu reddederek tarafsız soruşturma çağrısında bulunmuştu. Gerilimin artmasının ardından iki komşu ülke birbirlerine karşı diplomatik hamlelerde bulunmuştu. Karşılıklı olarak vizeler iptal edilmiş, diplomat sayılarına sınırlama getirilmişti. Pakistan ayrıca hava sahasını Hint havayollarına kapatmıştı. Hindistan ise iki ülke arasında İndus Nehri ve kollarından su paylaşımını düzenleyen İndus Su Anlaşması'nı askıya almıştı. Bu karar Pakistan'da protestolara yol açarken, Pakistan hükümeti Hindistan'ın kararına karşı yasal işlem başlatmaya hazırlandığını duyurmuş, bölgedeki su akışının etkilenmesini "savaş nedeni" sayacağını vurgulamıştı.

Ayrıca Keşmir'de Hindistan ve Pakistan kontrolündeki bölgeleri ayıran 740 kilometrelik fiili sınır olan Kontrol Hattı (LoC) boyunca iki ülke orduları arasında çatışmalar yaşanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı dün iki ülkeye "sorumlu bir çözüm" için çalışma çağrısında bulunmuştu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşerek "trajik sonuçlara yol açabilecek bir çatışmadan kaçınılması" gerektiğinin altını çizmişti. - YENİ DELHİ