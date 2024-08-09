Hipertansiyon Hastaları İçin Özel Tuz Geliştirildi

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Çankırı'da tuz ile ilgili araştırmalar yapan Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, hipertansiyon hastalarının gönül rahatlığı ile tüketebilmesi amacıyla sodyum miktarı yüzde 50 azaltılmış ve faydalı klorürler eklenmiş özel bir tuz geliştirdi. Ercoşkun, kendisinin de hipertansiyon hastası olduğunu ve bu durumdan etkilenerek tuzu ürettiğini söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, hipertansiyon sorunu yaşadığı için piyasada bulunan tuzların tansiyonunu yükselttiğini fark ederek kendi tuzunu üretmeye karar verdi. Ercoşkun, geliştirdiği tuzun sodyum miktarını yüzde 50 oranında azalttı ve sağlığa faydalı klorürler ekleyerek daha sağlıklı bir tuz ortaya çıkarttı. Doç. Dr. Ercoşkun, özel formülü sayesinde tansiyonu yükseltmeyen tuzu hem kendisi denedi hem de akrabalarına denetti. Yaptığı testlerde olumlu sonuçlar aldığını belirten Ercoşkun, geliştirdiği tuzun tansiyonu dengelediğini söyledi.

"Bu tuzu tüketmeye başladıktan sonra, tansiyonum daha düşük seviyelerde çıkıyor"

Tuzun tadının normal tuzdan ayırt edilemeyeceğini belirten Doç. Dr. Ercoşkun, "Tuzun içerisindeki sodyum miktarını yüzde 50 azaltıp geriye kalan kısmı değişik minareler ile takviye ettiğim sodyumu azaltılmış tuz dizaynı yaptım. Tuzun içerisine başlıca, potasyum klorür, magnezyum klorür, kalsiyum klorür gibi tuzları ilave ettim. İnsanlarda yoksunluğu en belirgin olan, demir, iyot, selenyum, çinko gibi mineralleri de de takviye ettim. Çok iyi bir damağa sahip değilseniz normal tuz ile farkını anlayamazsınız. Bu tuzu tükettikten sonra hipertansiyon gibi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Akrabalarım ve aileme de denettirdim. İçerisindeki sodyum içeriği yüzde 50 az olduğu için hipertansiyon hastaları rahatlıkla kullanabiliyor" dedi.

"Bu tuzun içerisinde insan için 6 tane elzem mineral var"

Ürettiği tuzun piyasada satılan benzer tuzlardan farklı olduğunu belirten Ercoşkun, "Muadilleri ile kıyaslarsak, diğer sodyumu azaltılmış tuzlarda sadece potasyum klorür kullanılırken bu tuzda ise birçok klorür kullandığım için insan vücudu daha dengeli ve sağlıklı oluyor. Ben de bir hipertansiyon hastasıyım. Tuz tüketimi ile tansiyonum artabiliyor. Bu tuzu tüketmeye başladıktan sonra, tansiyonum daha düşük seviyelerde çıkıyor. Piyasada bulunan sodyumu azaltılmış tuzlar tamamen sodyumun yerine potasyum klorür ile takviye edilmiş, mineral takviyesi söz konusu değil. Ancak bu tuzun içerisinde insan için 6 tane elzem mineral var. Bu mineralleri önemli miktarda tuzun içerisine kattım. Tansiyon hastaları akrabalarıma da bu tuzu denettirdiğimde onlar da tuzun tansiyonlarını yükseltmediğini belirtti" diye konuştu. - ÇANKIRI