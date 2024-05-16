17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü: Hipertansiyonun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı - Son Dakika
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17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü: Hipertansiyonun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü: Hipertansiyonun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı

Saygı Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Tülin Kurt Karaköse, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hipertansiyonun sessiz ve derinden ilerleyen bir hastalık olduğunu ve dünya genelinde erken ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer aldığını belirtti. Karaköse, hipertansiyonun kontrol altına alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayarak, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenmesi ve düzenli tansiyon kontrolünün önemini vurguladı.

16.05.2024 10:24
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17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulunan Saygı Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Tülin Kurt Karaköse, "Hipertansiyon genellikle sessiz ve derinden ilerleyen bir hastalıktır. Dünya genelinde erken ölümlerin başlıca nedenleri arasındadır ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

Saygı Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Tülin Kurt Karaköse 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Karaköse, "Hipertansiyon dünya genelinde erken ölümlerin başlıca nedenleri arasındadır ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Genellikle sessiz ve derinden ilerleyen bir hastalıktır. Çünkü birçok kişi belirtileri fark etmez veya semptomları hafif olduğu için ihmal eder. Yüksek kan basıncının belirtileri, genellikle ilerlemiş aşamalarda ortaya çıkar veya başka sağlık sorunları için tetkik yaparken tansiyon yüksekliği tespit edilir. Bu nedenle, birçok insan yıllarca hipertansiyonları olduğunun farkında olmadan yaşayabilir ki; Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde 10 kişiden yaklaşık 3'ünde görülen bir hastalıktır" dedi.

"Kontrol altına alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir"

"Hipertansiyon riskini arttıran durumlar arasında şişmanlık, stres, fiziksel aktivite eksikliği, aşırı tuz tüketimi, yaşlılık ve sağlıksız ve düzensiz beslenme sayılabilir" diyen Karaköse, "En önemli ve sık rastlanan belirtileri ise; baş dönmesi, baş ağrısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, burun kanamaları, düzensiz kalp atışları, çift ve bulanık görmedir. Bu durumun tehlikeli olmasının nedeni, yüksek kan basıncının kalp, damarlar, böbrekler ve diğer organlar üzerindeki zararlı etkileridir. Uzun süre kontrol altına alınmadığında hipertansiyon ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir, örneğin kalp krizi, inme, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve diğer komplikasyonlar gibi" şeklinde konuştu.

"Yılda en az bir kez sağlık kontrolü önemli"

Hipertansiyonun önlenmesi ve yönetilmesinin, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenmesi ve düzenli tansiyon kontrolü ile mümkün olacağını kaydeden Karaköse, "18 yaşından büyük yetişkinler için yılda en az bir kez sağlık kontrolü, kan basıncının ölçülmesi ve değerlendirilmesi önemlidir. Özellikle hipertansiyon tanısı almış bireyler için, kan basıncının düzenli olarak izlenmesi ve kontrol altında tutulması hayati önem taşır. Bu, hipertansiyonun etkilerini minimize etmek ve ilerlemesini önlemek için gereklidir. Hekim tarafından takip edilen bir tedavi planı, yaşam tarzı değişiklikleri, gerektiğinde ilaç tedavisini içerir. Bu tedavi planının etkinliğini değerlendirmek için düzenli kontroller önemlidir. Hem hipertansiyonun önlenmesi hem de yönetimi için, bireylerin sağlık profesyonelleri ile işbirliği içinde olması ve önerilen tedavi planına uyum göstermeleri önemlidir. Bu şekilde, hipertansiyonun muhtemel komplikasyonları önlenerek daha sağlıklı bir yaşam sürdürülebilir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü: Hipertansiyonun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı - Son Dakika

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