Hisarcık Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı Öğrencileri Kaymakamı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Hisarcık Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı Öğrencileri Kaymakamı Ziyaret Etti

Hisarcık Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı Öğrencileri Kaymakamı Ziyaret Etti

Hisarcık Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Muhammet Samet Bahar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, velileri ve öğretmenler tarafından hazırlanan broşürlerle engelli bireylerin toplumda fark edilmesi ve yaşadıkları sorunlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Kaymakam Bahar, öğrencilere hediye takdim etti.

15.05.2024 08:46
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Hisarcık Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri "Engelliler Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Kaymakam Muhammet Samet Bahar'ı makamında ziyaret etti.

Okul Müdürü Pelin Solak'ında hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Muhammet Samet Bahar'a öğrenciler, velileri, Özel Eğitim Öğretmenleri Nihat Koçer, Elif Erdoğan, Şeyma Koç ve Hafize Zeybek tarafından hazırlanan engelli bireylerin toplumda fark edilmesi ve onların yaşadığı sorunlarla ilgili broşür takdim edildi.

Özel öğrencilerle tek tek ilgilenen Kaymakam Muhammet Samet Bahar, öğrencilere hediye takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hisarcık Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı Öğrencileri Kaymakamı Ziyaret Etti - Son Dakika

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