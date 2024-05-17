Hisarcık Belediye Başkanı Özel Eğitim Sınıfı Öğrencilerini Kabul Etti

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Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerini kabul etti.

Atatürk İlkokulu Özel eğitim sınıfı öğrencileri Okul Müdürü Pelin Solak, Özel Eğitim Sınıfı Öğretmenleri Nihat Koçer, Şeyma Koç, Elif Erdoğan ve Hafize Zeybek nezaretinde Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Demirtaş, kendisinin de engelli babası olduğunu söyleyerek," Bu anlamlı ve mutluluk dolu ziyaretlerinden dolayı, Atatürk İlkokulu Müdürümüz Pelin Solak başta olmak üzere, üstün gayret ve çaba ile özel çocuklarımıza eğitim veren kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Demirtaş, ziyarette özel öğrencilere hediye takdim etti, kek ve meyve suyu ikramında bulundu. - KÜTAHYA