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Hisarcık Belediyesi Üst Yapı Çalışmalarında Dekoratif Parke Taşları Kullanıyor - Son Dakika
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Hisarcık Belediyesi Üst Yapı Çalışmalarında Dekoratif Parke Taşları Kullanıyor

Hisarcık Belediyesi, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırımlara döşenen siyah beyaz dekoratif parke taşlarıyla görsel güzellik sağlıyor. Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçede yapılan çalışmaların devam ettiğini ve hizmetlerin AK Belediyecilik anlayışıyla sürdürüleceğini belirtti.

Hisarcık Belediyesi Üst Yapı Çalışmalarında Dekoratif Parke Taşları Kullanıyor
23.01.2024 - 15:02,  Güncelleme: 15:04
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Hisarcık Belediyesinin alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sürdürdüğü üst yapı çalışmalarında kaldırımlara döşenen siyah beyaz dekoratif parke taşları görsel güzellik sunuyor.

İlçede kaldırım, bordür ve kavşak çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, " İlçemizdeki alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm mahallelerdeki cadde, sokak ve kaldırımlarda 6 bin 800 metrekaresi siyah beyaz dekoratif parke taşı olmak üzere toplam 22 bin 400 metrekare kilitli parke taşı döşemesi gerçekleştirdik. İlçede hizmet için girilmedik sokak ve cadde bırakmayacağız. AK Belediyecilik anlayışıyla Hisarcık en güzel hizmetleri almaya devam edecek" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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