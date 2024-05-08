Hisarcık Kaymakamlığına yeni kaymakam atandı

İçişleri Bakanlığının onayı ile Hisarcık Kaymakamlığına atanan Kaymakam Vekili Muhammet Samet Bahar görevine başladı.
Kaymakam Muhammet Samet Bahar'ı Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Meslek Yüksekokulu Müdürü Burak Kavaslar, İlçe Emniyet Amiri Vekili Halil İbrahim Taştan, İlçe Jandarma Komutanı Alperen Korkut ve kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri hükümet konağı önünde karşıladı.
Yapılan karşılamanın ardından Kaymakam Muhammet Samet Bahar, daire amirlerinden kurumların işleyişi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KÜTAHYA
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