Hisarcık\'ta Gençlerle Sabah Namazı Buluşması

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Hisarcık İlçe Müftülüğü ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü işbirliği ile Merkez Çarşı Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Programda İmam Hatip Hasan Hüseyin Kırlı Kur'an-ı Kerim ve meal okudu. Manevi Danışman Şamil Demir'in sabah namazını kıldırmasının ardından gençlerle sohbet eden İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, gençlerin bu enerjisini Allah'a iman ederek, ibadet yaparak Ashabı Kehf gibi kendilerini günahlardan koruyarak güzel bir hayat yaşamalarını ve Allah'ın rızasını kazanmaları gerektiğini dile getirdi.

Programın sonunda da gençlik koordinatörü Hasan Ali Yılmaz dua yaptı. Program kahvaltı ikramıyla sona erdi. - KÜTAHYA