Hisarcık\'ta Gençlik ve Spor Haftası etkinlikleri ödül töreni düzenlendi

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri sonunda Kaymakam Muhammet Samet Bahar, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yılmaz Uçar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa tarafından verildi. - KÜTAHYA