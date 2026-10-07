Hisarcık\'ta lokma hayrı ikinci kez yapıldı, 3 bin kişiye ikram edildi

Hisarcık'ta lokma hayrı ikinci kez yapıldı, 3 bin kişiye ikram edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki hastane personelinin katkılarıyla düzenlenen lokma hayrında yaklaşık 3 bin kişiye ikram yapıldı. Hayrın, öğrencilerin de yararlanabilmesi için bu yıl ikinci kez düzenlendiği belirtildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ilçe hastanesi personelinin katkılarıyla geleneksel lokma hayrı gerçekleştirildi.
Hastane bahçesinde kurulan stantta vatandaşlara lokma ikram edilirken, hayır kapsamında yaklaşık 3 bin kişiye ikramda bulunuldu.
Hastane yetkilileri, personelin maddi ve manevi katkılarıyla her yıl düzenlenmesi planlanan lokma hayrının öğrencilerinde istifade edebilmesi için bu yıl ikinci kez gerçekleştirildiğini belirtti. Yetkililer, etkinliğe katkı sunan tüm personele ve yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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