Hisarcık\'ta lokma hayrı ikinci kez yapıldı, 3 bin kişiye ikram edildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ilçe hastanesi personelinin katkılarıyla geleneksel lokma hayrı gerçekleştirildi.

Hastane bahçesinde kurulan stantta vatandaşlara lokma ikram edilirken, hayır kapsamında yaklaşık 3 bin kişiye ikramda bulunuldu.

Hastane yetkilileri, personelin maddi ve manevi katkılarıyla her yıl düzenlenmesi planlanan lokma hayrının öğrencilerinde istifade edebilmesi için bu yıl ikinci kez gerçekleştirildiğini belirtti. Yetkililer, etkinliğe katkı sunan tüm personele ve yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.