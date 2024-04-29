Hisarcık\'ta Vatandaşlar Sulama Kanallarını İmece Usulü Temizliyor

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hamamköy'de sulama kanalları vatandaşlar tarafından imece usulüyle temizleniyor.

Kanal temizliği için bir araya gelen gönüllü köylülerden oluşan 25 kişilik gurup açık sulama kanalları kenarındaki yabani otları ve kanal içlerini temizliyorlar.

Köy Muhtarı Ahmet Çalışkan, her yıl sulama kanallarını gönüllü köy halkıyla birlikte imece usulü temizlediklerini belirterek, "Halkımızla el ele vererek yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğundaki üç sulama kanallarından ikisinin temizliğini tamamladık. Diğer kanalında temizliğini kısa sürede tamamlayacağız. Kanal temizleme çalışmalarına bizzat katılan ve destek verenlerden Allah razı olsun" dedi. - KÜTAHYA