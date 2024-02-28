Talas Belediyesi, kırsal mahallelere sosyal tesisler kazandırmaya devam ediyor

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Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelere yaptırdığı sosyal tesislerin seri açılışları devam ediyor. Bunların dördüncüsü olan Alaybeyli Sosyal Tesisi'nin açılış töreninde konuşan Mahalle Muhtarı Ender Şahin, "Hizmet sınırı olmayan Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ile gurur duyuyoruz." dedi.

Mahalle meydanında düzenlenen törene katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mahalleli tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz'ın yanı sıra AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı törende yediden yetmişe her yaştan vatandaş Başkan Yalçın'a sevgi gösterilerinde bulundu.

"KIRSALIMIZA BÜYÜK İŞLER YAPTI"

Düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Alaybeyli Muhtarı Ender Şahin, "Çok şükür hizmette sınırı olmayan değerli bir Mustafa Yalçın başkanımız olduğu için gurur duyuyoruz. Çünkü başkanımızın bir sözü var; 'Kırsala sahip çıkamayan şehri yönetemez.' diye. Kırsalımızda hizmetler bugüne kadar pandemi ve depremden dolayı yine de hız kesmeden devam etmiştir. Açılışı yapılan bu sosyal tesisler ufak tefek işler değil. Başkanımız çok şükür bunları kırsalımıza kazandırıyor. Şu anda 28 milyonluk bir proje olan kanalımız başlamıştır. Ufak tefek işleri saymıyorum bile. Onlar anında zaten yapılıyor. Tehlike arz eden mahalle giriş yolumuz tek şeritli yoldu. Şimdi ise bariyeriyle beraber ilçe yolu gibi oldu. Anadolu'nun her yerinden bana Tarım Anneleri Ev'leniyor projesiyle ilgili telefon geliyor. Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacağı konteyner kent Türkiye'de bir ilktir. Bu proje Mustafa Yalçın başkanımızın sağ olsun." dedi.

"GÜLE GÜLE KULLANIN"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da sözlerine "Bizi mahcup edecek şekilde karşılayan Alaybeylili kardeşlerime teşekkür ediyorum" diyerek başlarken, "Biz ne yapsak sizin için azdır. Helal olsun. Güzel günlerde kullanın." diye konuştu.

Başkan Yalçın, 5 yıl önce göreve geldiğinde kırsala sahip çıkamayanın şehri yönetemeyeceği sözünü hatırlatarak, "Allah bunu söylettirdi ve çiftçilerimizle muhtarlarımızı davet ederek kabak çekirdeği, fasulye, nohut ve yeşil mercimek tohumu desteğinde bulunduk. Sonra bir gün buraya önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Taner Yıldız ile hasada geldiğimizde bir çiftçimiz bize 'Allar sizden razı olsun başkanım. Bir tona 45 ton verim aldık sayenizde' demişti. Taner Bey inanamadı tekrar sordu. Çok şükür bu kadar kısa sürede hiçbir müteahhit para kazanamaz. Şuraya dikkat çekmek istiyorum. Alaybeylili kardeşlerim çalışkan insanlar. Diğer köylerimizde herkes çalışıyor ama buranın verimi noktasında daha sahiplenen bir yapısı olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

"ALAYBEYLİ MERKEZE UZAK GÖNLÜMÜZE YAKIN"

"Burası Talas merkeze en uzak yer. Gönül yapısı olarak da en yakın köyümüz." diyen Başkan Yalçın şunları söyledi: "Çünkü 5 yıl önce kırsalımızda Belediye Mahallemizde uygulamasını başlattık. 49 iş makinesiyle tespit ettiğimiz eksiklikleri tamamladık. Bütün mahallelerimizde üçer beşer gün çalıştık. Sadece Alaybeyli'ye 80'in üzerinde hizmet yaptık. Bunun listesi 5 sayfa. Şimdi bunları saymayayım. Biz size hizmet ediyoruz. Sosyal tesisimiz başta olmak üzere bütün hizmetlerimiz sizlere hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından Alaybeyli Muhtarı Ender Şahin, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a ev yapımı sucuk ve kurutulmuş mantıdan oluşan yöresel ürün sepeti hediye ederken, sosyal tesis dualar eşliğinde kurdelesi kesilerek hizmete girdi.

Başkan Yalçın daha sonra sosyal tesiste mahalle sakinleriyle birlikte çay eşliğinde sıcak sohbet etti.

Mahalledeki Şehit Yüksel Turgut İlk ve Ortaokulunu da ziyaret eden Başkan Yalçın, öğrencilerle yakından ilgilendikten sonra Alaybeyli'den ayrıldı. - KAYSERİ