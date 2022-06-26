Hobisi mesleği oldu

Usta ve çırak olmadan işi meslek edinen esnaf ilgi odağı oldu

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Ahi Külliyesi alanında açılan Zanaatkarlar Çarşısında, ustası ve çırağı olmadan başladığı ahşap oyma ve boyama işlerini meslek edinen esnaf şehirde ilgi odağı oldu.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde amatörce başladığı ahşap oyma ve boyama işlerini geliştirerek mesleğe dönüştüren Hakan Öztürk, külliye alanında kendisine gösterilen ilgiden memnun. Hobi olarak başladığı işlerin mesleğe dönüşmesiyle kendini yetiştirdiğini söyleyen Öztürk; "Hiçbir eğitim ve kurs almadım. Ne çırak, ne de ustam var. Hobi olarak başlamıştım bu işe, kendimi geliştirip işimi ilerlettikçe bu durum bende mesleğe dönüştü. Bundan sonrası için ise zor eserlere imza atmayı düşünüyorum" dedi. Unutulmaya yüz tutmuş ahşap oyma ve boyama işini yeni nesle aktarmak istediğini belirten Öztürk; "Yaptığım her eserin tasarımı da kendime ait. Cumhuriyet tarihinin ilk külliye alanında Ahi esnafı olarak yeni yetişen nesle neyin, nasıl yapıldığını da görmesini istiyorum. Atölyeme ilgi yoğun" diye konuştu.

Kıl testeresi ve yapıştırıcı kullanarak ev modelleri inşa eden Öztürk; "Sadece kıl testeresi ve yapıştırıcı kullanarak farklı modellerde evler inşa ettim. 400 parçadan oluşuyor. Ev yapımları ise 2 aydan fazla zaman aldı" ifadelerini kullandı.