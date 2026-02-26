Hocalı Katliamı'nın 34. Yılı Anıldı - Son Dakika
Hocalı Katliamı'nın 34. Yılı Anıldı

26.02.2026 16:25
Iğdır Barosu, Hocalı Katliamı'nı anarak Ermenistan'ın işgali ve sivillere yönelik vahşeti vurguladı.

Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır Barosu, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı. Baronun İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Mirzahan Bulut, katliamın 34. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, " Ermenistan, sivilleri toplu şekilde öldürerek, esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birini gerçekleştirdi. Azeybaycan'ın uğradığı bu katliamı hiçbir zaman unutturmayacağız" dedi.

Iğdır Barosu yöneticileri, Hocalı Katliamı'nın 34. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Baronun İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Mirzahan Bulut, baro önünde yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunan Ermenistan'ın, 1991 yılının son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı işgal için harekete geçtiğini belirtti.

Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermenistan'ın Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla Hocalı'ya gece üç koldan saldırdığını bildiren Bulut, şunları kaydetti:

"Sadece işgalle yetinmeyen Ermenistan, sivilleri toplu şekilde öldürerek, esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birini gerçekleştirdi. Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermenistan güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamıyor. Katliamda 8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetti."

"Hocalı'da yaşananlar çok sayıda sözleşmenin ihlali anlamına gelmektedir"

Katledilenlerin adli tıp muayeneleri ve şahit ifadeleri kadın, yaşlı ve çocuk ayrımı yapılmaksızın akıl almaz işkencelere maruz kaldığını açıkça kanıtlıyor. Katliamın kurbanları arasında boynu vurularak, yakılarak katledilenlerin yanı sıra karnı süngülenen hamile kadınlar da vardı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Hocalı'da yaşananlar, 1949 Cenevre Sözleşmesi, Birleşmiş Milletlerin (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi çok sayıda sözleşmenin ciddi ihlali anlamına gelmektedir. ABD'nin 24 eyaletinin meclisi, Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararları kabul etti. Azeybaycan'ın uğradığı bu katliamı hiçbir zaman unutturmayacağız."

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Ermenistan, Politika, Yerel

