Honaz Belediye Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Honaz Belediye Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

Honaz Belediye Başkanı\'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, herkesin sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesini diledi.

29.03.2025 21:35  Güncelleme: 21:38
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Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Ramazan Bayramı mesajında; "Paylaşmanın, affetmenin ve güzel duyguların doruk noktasına ulaştığı bu mübarek günlerde, tüm dilekleriniz gerçek olsun" dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kepenek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun hissedildiği bu mübarek Ramazan Bayramı'nda, sevdiklerinizle birlikte nice mutlu anlar yaşamanızı dilerim. Kalbiniz sevgiyle dolsun, sofranız bereketle, haneniz huzurla şenlensin. Ramazan'ın bereketini ve huzurunu geride bırakırken, bayramın coşkusunu ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Büyüklerinizi sevgiyle anmayı, küçüklerinizi şefkatle kucaklamayı unutmayın. Paylaşmanın, affetmenin ve güzel duyguların doruk noktasına ulaştığı bu mübarek günlerde, tüm dilekleriniz gerçek olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Honaz Belediye Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

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