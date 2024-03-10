Honaz Belediyesi\'nin Ramazan Ayı Mahalle İftarları Başlıyor

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Honaz Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği ve binlerce vatandaşın buluştuğu mahalle iftarları başlıyor.

Ramazan coşkusu ve sevincinin doyasıya yaşanacağı Honaz Belediyesi'nin 22 mahalledeki 16 iftarından ilki, 12 Mart 2024 Salı günü Akbaş Mahallesi Sosyal Tesisinde gerçekleştirilecek.

Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı, paylaşmayı, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Her yıl düzenlediğimiz iftar programlarını bu yıl da sürdürüyoruz. Mübarek Ramazan Ayı'nda kurduğumuz iftar sofralarına vatandaşlarımızın ilgisi büyük oluyor. Bu Ramazan'da da vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde orucumuzu açacağız. Ramazan, kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı bir huzur ayıdır. Ramazan bolluk, bereket ve paylaşmaktır. Amacımız bu güzel duyguları hep birlikte yaşamak. Tüm hemşehrilerimizi gönül sofralarımıza davet ediyorum." dedi.

22 mahallede düzenlenecek olan 16 iftar programının takvimi de şu şekilde belirlendi.

12 Mart 2024 Salı Akbaş Mahallesi Sosyal Tesisi, 13 Mart 2024 Çarşamba Aydınlar Mahallesi Sosyal Tesisi, 14 Mart 2024 Perşembe Emirazizli Mahallesi, 15 Mart 2024 Cuma Menteşe Mahallesi Sosyal Tesisi, 16 Mart 2024 Cumartesi Kocabaş Mahallesi, 17 Mart 2024 Pazar Kaklık Mahallesi Kapalı Pazaryeri, 18 Mart 2024 Pazartesi Kızılyer Mahallesi, 19 Mart 2024 Salı Yokuşbaşı Mahallesi Sosyal Tesisi, 20 Mart 2024 Çarşamba Gürlek Mahallesi Sosyal Tesisi, 21 Mart 2024 Perşembe Karateke Mahallesi, 22 Mart 2024 Cuma Ovacık Mahallesi Sosyal Tesisi, 23 Mart 2024 Cumartesi Honaz Kapalı Pazaryeri, 24 Mart 2024 Pazar Karaçay Mahallesi Sosyal Tesisi, 25 Mart Pazartesi Sapaca Sosyal Tesisi, 26 Mart Salı Yukarıdağdere Mahallesi Sosyal Tesisi ve 27 Mart Çarşamba Aşağıdağdere Mahallesi Sosyal Tesisi. - DENİZLİ