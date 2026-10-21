Hopa Belediyesi, Eti Bakır hibesi mikser tartışmasında doğayı satmadıklarını açıkladı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde, Eti Bakır tarafından hibe edilen ve üzerinde şirketin adının bulunduğu beton mikserinin belediye binası önünde sergilenmesi tartışma yarattı. Hopa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çevre mücadelesinden vazgeçilmediği belirtilerek, "Bir hizmet aracı aldık diye doğamızı satmadık, mücadelemizden vazgeçmedik" ifadeleri kullanıldı.

Hopa Belediyesinin önünde geçen hafta sergilenen, üzerinde "Eti Bakır tarafından hibe edilmiştir" ibaresi bulunan beton mikseri, tepkilere neden oldu.

Hopa Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bağlılığın şirketlere değil, Hopa halkına olduğu vurgulandı. Açıklamada, kentin derelerini, ormanlarını, toprağını ve insanını korumanın dönemsel bir siyasi tercih değil, yıllardır sürdürülen bir mücadele olduğu kaydedildi.

Belediye açıklamasında, "Kimse bizi maden şirketleriyle ve mücadele ettiğimiz sermaye gruplarıyla aynı safta göstermeye kalkmasın. Bizim nerede durduğumuzu ve kimin yanında olduğumuzu Hopa halkı çok iyi bilir. Bugün bir beton mikseri üzerinden Hopa Belediyesi'nin çevre duyarlılığını sorgulayanlara açıkça ifade ediyoruz: Bir hizmet aracı aldık diye doğamızı satmadık, mücadelemizden vazgeçmedik" denildi.

Beton mikserinin belediyeye kazandırılmasının Hopa halkının yararına olduğu ifade edilen açıklamada, aracın kamu hizmetlerinde kullanılacağı bildirildi. Açıklamada, desteklerin kentin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, hibe sürecinin bütün yönleriyle açık, anlaşılır ve kamuoyu tarafından denetlenebilir olması gerektiğine işaret edildi.

Beton mikseri üzerinden yürütülen tartışmaların belediyenin yıllardır sürdürdüğü çevre mücadelesini gölgelememesi gerektiği savunulan açıklamada, Hopa'da uzun süredir faaliyet gösteren şirketin maden taşımacılığı nedeniyle bölge halkının toz, trafik ve çevresel yükle karşı karşıya kaldığı, bu etkilerin görmezden gelinemeyeceği kaydedildi.