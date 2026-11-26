HSK kararnamesiyle Bayburt ve Silifke Cumhuriyet Başsavcılıklarına atama yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HSK kararnamesiyle Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına Ömer Uysal getirildi, Burak Yılmaz Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Aynı kararnameyle Trabzon Hakimi Zehra Merve Uysal Bayburt Hakimliğine, Bayburt Hakimi Şeyda Sarıtaş Çifteler Hakimliğine getirildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin adli yargı kararnamesiyle Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Uysal getirildi.
HSK'nin 2274 sayılı kararnamesi kapsamında yapılan atamayla Uysal, Bayburt'un yeni Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Kararnameyle Trabzon Hakimi Zehra Merve Uysal Bayburt Hakimliğine atanırken, Bayburt Hakimi Şeyda Sarıtaş'ın görev yeri Çifteler Hakimliği olarak değişti.
Kaynak: İHA
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