Hububatta rekolte artışı bekleniyor

ERZİNCAN - 2022 yılı tarım sezonunda hububat ekim alanlarında kontrollerini sürdüren Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri sezon sonunda rekolte artışı bekliyor.

Bu sezon Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sağlanan finansal kaynak ile çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday ve arpa tohumluğu dağıtan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, sezon sonunda üretim ve verimde artış yaşanacağını bildirdi. Hububat Ekim sahalarında incelemelerde bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, iklim şartlarının olumlu seyretmesi ile hasat sezonu sonunda çiftçilerin yüzünün güleceğini ifade etti.

İl Müdürü Şahin, Merkeze bağlı Değirmenköy'de Cem Kandemir'e ait hububat ekim sahalarında incelemede bulundu. İl Müdürü Murat Şahin burada yaptığı açıklamada, "Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğümüzce yapılan projelerin Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce kabul edilerek finanse edilmesi ile bu yıl Erzincan genelinde 380 ton yazlık buğday, 200 ton güzlük buğday ve 92 ton arpa tohumluğunu 2 bin 373 çiftçimize ulaştırdık. Dağıtılan bu tohumların tamamı toprakla buluştu ve 27 bin dekar alana daha hububat ekimi yapılmasını sağladık. İlkbahar mevsiminin serin ve yağışlı seyretmesi ile çok bereketli bir sezon geçirmekteyiz. Kontrolünü gerçekleştirdiğimiz sahalarda bitkilerin vejetatif gelişimi ve başak tutumu son derece güzel. Dolayısıyla sezon sonunda verim açısından güzel gelişmeler bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl Erzincan genelinde 358 bin dekar alanda hububat ekimi gerçekleşmiş ve 82 bin tonluk üretim gerçekleşmişti. Bu yılsonunda bu rakamların daha da artmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl 247 kg/da olarak gerçekleşen verimin bu yıl daha yukarıya çıkmasını da bekliyoruz. Ben hem Bakanlığımıza hem de çiftçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Değirmenköy çiftçilerinden Cem Kandemir ise kendilerine hibeli tohum desteği sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür ederek, "Aldığımız sertifikalı tohumluklardan çok memnunuz. Buğdayın gelişimi ve verim son derece güzel. Çiftçiler olarak verim artışı bekliyoruz. Çiftçilere tohum desteği sağlayan bu projenin artarak devam etmesini bekliyoruz. Devletimizin desteği ile daha çok üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.