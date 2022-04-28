Hunat Camii'nde vatandaşlar sahur sofrasında buluştu - Son Dakika
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Hunat Camii'nde vatandaşlar sahur sofrasında buluştu

28.04.2022 13:59
Hunat Camii'nde vatandaşlar sahur sofrasında buluştu

Melikgazi Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla Hunat Camii'nde sahur programı düzenledi.

Melikgazi Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla Hunat Camii'nde sahur programı düzenledi.

Ramazan ayının manevi değerleri ile vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hunat Camii'nde hemşehrilerimizle birlikte Kadir Gecesi'nin rahmetiyle, sahur soframızı paylaştık. Kadir Gecesinde sahurun ve seherin bereketini birleştirmek ve sahurda birlikte olmak için vatandaşlarımızla bir araya geldik. Melikgazi Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik adına bazı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Milli, manevi ve inanç değerlerimizin korunması ve yaşatılması adına hizmetlerimiz devam ediyor. Bu gecede çok şükür Ramazan'ın iklimine uygun maneviyatlı bir gece yaşadık. Bu programlar; gelecek neslin yetişebilmesi ve gelecek yıllara bu değerlerimizi koruyarak aktarabilmemiz için çok önemli. Ramazan Ayı'nın özünde birlik, beraberlik ile paylaşma ve yardımlaşma vardır. Tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyor sahur programımıza katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Hunat Camii'nde vatandaşlar sahur sofrasında buluştu
Hunat Camii'nde vatandaşlar sahur sofrasında buluştu
Hunat Camii'nde vatandaşlar sahur sofrasında buluştu
Hunat Camii'nde vatandaşlar sahur sofrasında buluştu

YORUMLAR
500
Kartepe'de camiiler doldu taştı Kartepe'de camiiler doldu taştı Derinceliler meydana sığmadı Derinceliler meydana sığmadı

Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Kadir Gecesi, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hunat Camii'nde vatandaşlar sahur sofrasında buluştu - Son Dakika


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