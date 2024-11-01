Hürmetçi Sazlığı'na Yeni Ziyaretçi Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hürmetçi Sazlığı'na Yeni Ziyaretçi Merkezi

Hürmetçi Sazlığı\'na Yeni Ziyaretçi Merkezi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, doğaseverler için Hürmetçi Sazlığı'na modern bir ziyaretçi merkezi kazandırdıklarını açıkladı. 400 metrekarelik alana sahip olan merkez, dinlenme ve toplantı imkanlarıyla doğa tutkunlarına hizmet verecek.

01.11.2024 15:46  Güncelleme: 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, doğaseverler ve fotoğrafçıların gözde mekanı olan Hürmetçi Sazlığı'na yeni bir tesis kazandırdıklarını duyurdu.

Başkan Özdoğan, doğal güzellikleriyle meşhur olan alanda, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve modern imkanlara sahip Hürmetçi Ziyaretçi Merkezi'nin yapımını tamamladıklarını açıkladı.

Başkan Özdoğan, Hürmetçi Sazlığı'na kazandırılan tesisin doğanın kalbinde konforlu bir mola noktası olacağını ifade ederek, "Ziyaretçi Merkezi'miz, buraya gelen doğaseverlerin dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak, onlara rahat bir deneyim sunacak. Hürmetçi Sazlığı artık daha fazla hizmet ve imkanla yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak" diye konuştu. Başkan Özdoğan, merkezin özellikle doğa tutkunları ve macera arayanlar için cazip bir durak haline geleceğini vurguladı.

"Doğanın Kalbinde Konforlu Bir Mola Noktası"

Hürmetçi Ziyaretçi Merkezi'nin yaklaşık 400 metrekarelik bir alana sahip olduğunu belirten Başkan Özdoğan, "Merkezimizde toplantı salonu, muhtarlık binası, mescit ve lavabolar yer alıyor. Doğanın güzelliklerini görmeye gelen, fotoğraf çeken, alışveriş yapan ya da dinlenmek isteyen tüm misafirlerimiz burada çayını, kahvesini içip rahat bir nefes alabilecek" şeklinde konuştu.

Yeni tesisin Hürmetçi Mahallesi'ne kazandırılmasıyla birlikte bölgeye yönelik turizm potansiyelinin daha da artacağını belirten Başkan Özdoğan, "Hürmetçi Sazlığı Ziyaretçi Merkezi'nin hem ilçemize hem de ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Hacılar, Turizm, Yerel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hürmetçi Sazlığı'na Yeni Ziyaretçi Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’na 1 milyon liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı
19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 20:48:03. #1.13#
SON DAKİKA: Hürmetçi Sazlığı'na Yeni Ziyaretçi Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.