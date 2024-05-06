Hüseyin Kılıç, Karabük Esnaf Odaları Birliği Olağanüstü Genel Kurulunda aday olduğunu açıkladı

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Hüseyin Kılıç, 11 Mayıs'ta yapılacak olan Karabük Esnaf Odaları Birliği Olağanüstü Genel Kurulunda aday olduğunu açıkladı.

Kılıç, kahvaltı programında gazetecilerle bir araya geldi. Karabük Esnaf Odaları Birliği Olağanüstü Genel Kurulunda aday olduğunu bildiren Kılıç, "Olağanüstü genel kurul kararı mahkeme tarafından verilmesine rağmen Esnaf Odaları Birliği Başkanı mahkeme kararına uymayarak süreyi geçirmiştir. Bakanlıktan durumu belirten bir yazı geldi. Bakanlığa çağırdılar ve gittik. Bu genel kurulu bakanlık olarak biz yapacağız dediler. Tarih 11 Mayıs olarak belirlendi" dedi.

Kılıç, tüm odalar arasında birlik ve beraberliği sağlamak istediklerini söyledi.

Ekibine güvendiğini kaydeden Kılıç, "Bölünüp parçalanmak hepimize zarar veriyor. Bir yıl içerisinde bütün odaları ayağa kaldıracağız. Özellikle küçük odaları. Bu bir seçim vaadi değildir. Karabük'te bütün esnafın meselesiyle uğraşan bir kişiyim" ifadelerini kullandı. - KARABÜK