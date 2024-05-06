Hüseyin Kılıç, Karabük Esnaf Odaları Birliği Olağanüstü Genel Kurulunda aday olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Yerel

Hüseyin Kılıç, Karabük Esnaf Odaları Birliği Olağanüstü Genel Kurulunda aday olduğunu açıkladı

Hüseyin Kılıç, Karabük Esnaf Odaları Birliği Olağanüstü Genel Kurulunda aday olduğunu açıkladı

Hüseyin Kılıç, Karabük Esnaf Odaları Birliği Olağanüstü Genel Kurulunda aday olduğunu bildirdi. Kılıç, genel kurul kararının mahkeme tarafından verilmesine rağmen Esnaf Odaları Birliği Başkanı tarafından sürenin geçirildiğini belirtti. Bakanlık tarafından yapılan çağrı üzerine genel kurulun 11 Mayıs'ta yapılacağı belirlendi. Kılıç, tüm odalar arasında birlik ve beraberlik sağlamayı hedeflediğini ifade etti ve ekibine güvendiğini vurguladı.

06.05.2024 16:08
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Hüseyin Kılıç, 11 Mayıs'ta yapılacak olan Karabük Esnaf Odaları Birliği Olağanüstü Genel Kurulunda aday olduğunu açıkladı.

Kılıç, kahvaltı programında gazetecilerle bir araya geldi. Karabük Esnaf Odaları Birliği Olağanüstü Genel Kurulunda aday olduğunu bildiren Kılıç, "Olağanüstü genel kurul kararı mahkeme tarafından verilmesine rağmen Esnaf Odaları Birliği Başkanı mahkeme kararına uymayarak süreyi geçirmiştir. Bakanlıktan durumu belirten bir yazı geldi. Bakanlığa çağırdılar ve gittik. Bu genel kurulu bakanlık olarak biz yapacağız dediler. Tarih 11 Mayıs olarak belirlendi" dedi.

Kılıç, tüm odalar arasında birlik ve beraberliği sağlamak istediklerini söyledi.

Ekibine güvendiğini kaydeden Kılıç, "Bölünüp parçalanmak hepimize zarar veriyor. Bir yıl içerisinde bütün odaları ayağa kaldıracağız. Özellikle küçük odaları. Bu bir seçim vaadi değildir. Karabük'te bütün esnafın meselesiyle uğraşan bir kişiyim" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hüseyin Kılıç, Karabük Esnaf Odaları Birliği Olağanüstü Genel Kurulunda aday olduğunu açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hüseyin Kılıç, Karabük Esnaf Odaları Birliği Olağanüstü Genel Kurulunda aday olduğunu açıkladı - Son Dakika
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