Husumetlisinden kaçan sürücü, bisikletliye çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Yerel

Husumetlisinden kaçan sürücü, bisikletliye çarptı: 1 ölü

Husumetlisinden kaçan sürücü, bisikletliye çarptı: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadın sürücü, iddiaya göre husumetlilerinden kaçarken bisiklet sürücüsüne çarptı. Kazada 76 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücü kadın ve saldırganlar gözaltına alındı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.05.2024 16:06
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Husumetlisinden kaçtığı iddia edilen sürücü, otomobiliyle bisikletliye böyle çarptı: 1 ölü

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan kadın sürücü, iddiaya göre husumetlilerinden kaçmaya çalışırken, bisiklet sürücüsüne çarptı, 76 yaşındaki Sermet Deringör hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Günlükbaşı Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan E.K. isimli kadın yolda husumetlileriyle karşılaştı. İddiaya göre K.K. ve Z.Ç. isimli kişiler kadını darp etmek için hamle yapınca kadın sürücüde otomobiliyle hızlı bir şekilde yola çıktı. Otomobil, yolun karşısına geçmekte olan 76 yaşındaki bisiklet sürücüsü Sermet Deringör'e çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü kadın ve 2 saldırgan ise gözaltına alındı. Şüpheliler çıktıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Fethiye, Muğla, Trafik, Hukuk, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Husumetlisinden kaçan sürücü, bisikletliye çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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