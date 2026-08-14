Huzurevi Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Huzurevi Ziyareti

Huzurevi Ziyareti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü huzurevini ziyaret ederek yaşlıların taleplerini dinledi.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse ve İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan, Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Kuruluş Müdürü Murat Köse'nin eşlik ettiği ziyarette, huzurevinde hizmet alan yaşlılarla sohbet edilerek istek ve talepleri dinlendi.

Ziyarette ayrıca kurum bünyesindeki birimlerde görev yapan personelle bir araya gelinerek verimli çalışma ve iş etiği konularında istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Huzurevi Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceyhan Nehri’nde 2 çocuk kayboldu: Arama 2. günde sürüyor Ceyhan Nehri'nde 2 çocuk kayboldu: Arama 2. günde sürüyor
Akşam gezmesi sırasında adacıkta mahsur kalan kadın kurtarıldı Akşam gezmesi sırasında adacıkta mahsur kalan kadın kurtarıldı
Burdur’da 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Burdur'da 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Erzin’de zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı Erzin'de zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

08:52
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü Dev zam pompaya yansıdı
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü! Dev zam pompaya yansıdı
08:45
Premier Lig şampiyonu satışa çıktı İşte istenen bedel
Premier Lig şampiyonu satışa çıktı! İşte istenen bedel
08:39
Transfer yapmayan Galatasaray’da şok ayrılık gelişmesi
Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi
08:08
Tarihi konuşmaya saatler kaldı Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
07:43
Piyasalar allak bullak Rüzgar tersine döndü
Piyasalar allak bullak! Rüzgar tersine döndü
07:17
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: “Ben bir p.... atıp çıkacağım“ demiş
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: "Ben bir p.... atıp çıkacağım" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 11:27:34. #7.13#
SON DAKİKA: Huzurevi Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.