Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Tabakoğlu'ndan Malatya'daki belediyelere ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Tabakoğlu'ndan Malatya'daki belediyelere ziyaret

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Tabakoğlu\'ndan Malatya\'daki belediyelere ziyaret
10.03.2026 22:11  Güncelleme: 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İbrahim Tabakoğlu, Malatya'da Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerini ziyaret ederek memur personellerle bir araya geldi ve onların taleplerini dinledi.

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İbrahim Tabakoğlu, Malatya'da Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerini ziyaret ederek memur personellerle bir araya geldi.

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen'in 8. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkanlığa seçilen İbrahim Tabakoğlu, memurlarla bir araya gelmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Malatya'ya geldi. "İkinci memleketim" olarak nitelendirdiği Malatya'da Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi'nde görev yapan memur personellerle bir araya gelen Tabakoğlu, çalışanların talep ve önerilerini dinledi.

Program kapsamında belediye başkanlarını da ziyaret eden Tabakoğlu, personelin dile getirdiği talepleri ileterek sorunların çözümü noktasında fikir alışverişinde bulundu. Tabakoğlu, Malatya'daki ziyaretlerinin ardından bir sonraki programı için Adıyaman'a hareket etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yeşilyurt, Belediye, Malatya, Memur, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Tabakoğlu'ndan Malatya'daki belediyelere ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı’ndan geçebilir İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir
Avustralya, İran milli kadın futbol takımının 5 oyuncusuna iltica hakkı tanıdı Avustralya, İran milli kadın futbol takımının 5 oyuncusuna iltica hakkı tanıdı
Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı Trump görüntülere rağmen ’’Görmedim’’ dedi Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı! Trump görüntülere rağmen ''Görmedim'' dedi
Bangladeş’te üniversitelerde bayram tatili 10 gün önce başlatıldı: Gerekçe enerji tasarrufu Bangladeş'te üniversitelerde bayram tatili 10 gün önce başlatıldı: Gerekçe enerji tasarrufu
İran, Bahreyn’in başkenti Manama’yı vurdu: 1 ölü, çok sayıda yaralı İran, Bahreyn'in başkenti Manama'yı vurdu: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı

21:57
Beyaz Saray: Trump İran’da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
21:02
Galatasaray’ın yıldızından Şampiyonlar Ligi’nde ilk
Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk
20:43
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 22:32:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Tabakoğlu'ndan Malatya'daki belediyelere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.