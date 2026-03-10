Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Tabakoğlu\'ndan Malatya\'daki belediyelere ziyaret

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İbrahim Tabakoğlu, Malatya'da Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerini ziyaret ederek memur personellerle bir araya geldi.

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen'in 8. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkanlığa seçilen İbrahim Tabakoğlu, memurlarla bir araya gelmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Malatya'ya geldi. "İkinci memleketim" olarak nitelendirdiği Malatya'da Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi'nde görev yapan memur personellerle bir araya gelen Tabakoğlu, çalışanların talep ve önerilerini dinledi.

Program kapsamında belediye başkanlarını da ziyaret eden Tabakoğlu, personelin dile getirdiği talepleri ileterek sorunların çözümü noktasında fikir alışverişinde bulundu. Tabakoğlu, Malatya'daki ziyaretlerinin ardından bir sonraki programı için Adıyaman'a hareket etti. - MALATYA