Bakan Çiftçi: Gençlerin heyecanı umutları büyütüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi: Gençlerin heyecanı umutları büyütüyor

Bakan Çiftçi: Gençlerin heyecanı umutları büyütüyor
15.05.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'da TÜGVA İhtisas Akademi Programı'nda gençlerle bir araya geldi. Bakan Çiftçi, gençlerin gözündeki heyecan ve inancın Türkiye'nin yarınlarına dair umutları büyüttüğünü belirterek, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealini gençlerin taşıyacağını ifade etti.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda gençlere hitap eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gençlerin gözündeki heyecan ve inancı gördükçe Türkiye'nin yarınlarına dair umutların daha da büyüdüğünü kaydetti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum programı kapsamında TÜGVA İhtisas Akademi Programına katılarak gençlerle bir araya geldi.

Büyük ve güçlü Türkiye idealini geleceğe taşıyacak olanların yine gençler olduğunun altını çizen Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi: "İlmin, irfanın ve vatan sevgisinin güçlü şekilde yaşatıldığı Erzurum; her dönem devletine, milletine ve milli değerlerine bağlı gençler yetiştiren kadim şehirlerimizden biridir. Bugün burada genç kardeşlerimizin gözlerinde gördüğümüz heyecan, inanç ve azim; Türkiye'nin yarınlarına dair umutlarımızı daha da büyütmektedir. Çünkü Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Büyük ve Güçlü Türkiye idealini geleceğe taşıyacak olanlar; ahlakıyla, bilgi birikimiyle ve yüksek sorumluluk bilinciyle yetişen siz gençlerimiz olacaksınız. Rabbim tüm gençlerimizin yolunu açık, bahtını güzel eylesin." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Çiftçi: Gençlerin heyecanı umutları büyütüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:35:32. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi: Gençlerin heyecanı umutları büyütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.