İçişleri Bakanı Çiftçi, Kaman'da 35 tesisin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Kaman'da 35 tesisin açılışını gerçekleştirdi

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İçişleri Bakanı Çiftçi, Kaman\'da 35 tesisin açılışını gerçekleştirdi
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Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali'nin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaman Öğretmenevi'ni ziyaret etti. Bakan Çiftçi, Kaman'da yapımı tamamlanan 35 farklı tesisin hizmete açılışını gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışının ardından Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapımı tamamlanan Kaman Öğretmenevi binasını ziyaret etti.

Festival açılış programının ardından Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, burada incelemelerde bulundu. Bakan Çiftçi; emniyet müdürlüğündeki temaslarının ardından yapımı tamamlanan Kaman Öğretmenevi binasını gezdi. Ziyaretlerde Bakan Çiftçi'ye Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci eşlik etti.

Bakan Çiftçi; Kaman ilçesinde yapımı tamamlanan 35 farklı tesisin hizmete açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
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