Haber: Serdar ÜNSAL
(IĞDIR) - DEM Parti'nin yerel seçimlerde kazandığı Iğdır Belediyesi'nin tabelasına Kürtçe 'Şarederiya İdire' yazısı eklendi.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Partili Mehmet Nuri Güneş, Iğdır Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. Belediye binasında asılı "T.C. Iğdır Belediyesi" yazılı tabela yenilendi. Yeni tabelada, "T.C. Iğdır Belediyesi" ve altında da Kürtçe "Şarederiya İdire" yazısı yer aldı.
Son Dakika › Yerel › Iğdır Belediyesi Tabelasına Kürtçe Yazı Eklendi - Son Dakika
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