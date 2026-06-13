Iğdır'da Bal Üretimi İçin Kovan Dağıtıldı - Son Dakika
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Iğdır'da Bal Üretimi İçin Kovan Dağıtıldı

13.06.2026 11:32
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53 arıcıya 300 kovan dağıtıldı, Iğdır kayısı balının markalaşması hedefleniyor.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Iğdır'da Kovanlardan Bal Damlıyor Projesi" kapsamında 53 arıcıya toplam 300 adet arılı kovan dağıtıldı.

Alikamerli yolundaki bir bahçede düzenlenen programa Vali Mehmet Fırat Taşolar, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, kurum temsilcileri ve arıcılar katıldı.

"COĞRAFİ İŞARET ALINMASINI DA SAĞLAYACAĞIZ"

Törende konuşan Vali Taşolar, Iğdır'ın sadece kayısısıyla değil, balıyla da ön plana çıkacağını belirterek, "Artık sadece Iğdır kayısısı demeyeceğiz, Iğdır kayısı balı da diyeceğiz. Arılarımız kayısı bahçelerinden, verimli topraklarımızda yetişen çeşitli bitkilerden faydalanarak kaliteli bal üretiyor. Nasıl Anzer balı Türkiye'de önemli bir marka haline geldiyse, Iğdır kayısı balı da gelecekte marka olacaktır. Bunun için çalışmalarımızı sürdürecek, ilerleyen süreçte coğrafi işaret alınmasını da sağlayacağız" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş de arıcılığın yalnızca bal üretimi değil, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kırsal kalkınma açısından da stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Tingiş, "Arı Hastalıkları ile Mücadele Projesi" kapsamında 3-8 Haziran tarihleri arasında 53 üreticiye arı yetiştiriciliği, koloni yönetimi ve arı hastalıkları konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verildiğini belirtti. Tingiş, eğitimlerde özellikle varroa, nosema ve yavru çürüklüğü gibi önemli hastalıklarla mücadele yöntemlerinin anlatıldığını ifade etti.

Tingiş, Iğdır İl Özel İdaresinin finansman desteğiyle yürütülen proje kapsamında bölge şartlarına uyum sağlamış Karniyol ırkı ana arılara sahip toplam 300 adet 7 çerçeveli arılı kovanın 53 üreticiye teslim edildiğini söyledi. Projenin amacının arıcılığın gelişmesini desteklemek, koloni verimliliğini artırmak, kaliteli ana arı kullanımını yaygınlaştırmak ve ilin bal üretim kapasitesini yükseltmek olduğunu belirten Tingiş, projeye katkı sunan kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

Kovanlarını teslim alan üreticiler ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti. Dağıtılan kovan sayısının artırılmasını isteyen arıcılar, "Daha çok kovan, daha çok bal ve daha fazla üretim demektir. Verilen destekler önemli ancak sayının artırılması üreticiler için daha faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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