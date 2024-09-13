Iğdır'da Cinsel İstismar Davasında Tahliye Kararı - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da Cinsel İstismar Davasında Tahliye Kararı

Iğdır'da 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla yargılanan 4 sanık tahliye edildi.

13.09.2024 23:01
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Iğdır'da 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında 4 sanığa tahliye kararı

IĞDIR - Iğdır'da 14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 4 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Iğdır'da 2023 yılında 14 yaşındaki B.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan A.B., F.A., M.A., O.B. ve V.G. hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 6 sayfalık iddianame hazırlandı. F.A. hakkında denetimli serbestlik kararı verilirken, Iğdır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün davanın dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme, O.B., V.G., M.A. ve A.B. hakkında tahliye kararı verdi.

B.A.'nın anne ve babası karara tepki gösterdi. Baba Salih A., "Şu an caniler dışarıdadır. B.A., kendisi emniyete giderek bu kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklıyor. Bu olaydan sonra 5 kişi yakalandı. Biri hiç yakalanmadı. Şüphelilerden B.Y., hiç yakalanmadı ve Iğdır'da hala geziyor. 4 kişi yakalandı biri denetimli serbestlikten çıktı. Onların da sadece kızım ile ilgili davası yok. Onların taciz, tecavüz gibi birçok dosyası bulunuyor. Kızım öldükten sonra kimse ağlamasın, başsağlığına gelmesin. Beni ve kızımı şu an öldürdüler. Şu an caniler dışarıdadır. Herkesten yardım talep ediyorum. Herkesi bu davaya sahip olmaya çağırıyorum" dedi.

Anne Mercan A. ise, "Benim oğlum epilepsi hastasıydı. Yoğun bakımda kalıyordu. Onunla uğraşırken kardeşine bakması için okuldan aldırdığım kızımı kaybettim. Oğlum iyileştiğinde bir sonraki yıl yine kızımı okula gönderecektim. Kızım evde kalırken bu çete kızımı tuzağına düşürmüş. Benim kızımın fotoğraflarını alarak tehdit edip istismar ettiler. Ben epilepsi oğlumu kaybetmeyeyim derken kızımı da kaybettim. Ben kızımın kurtarılması suçluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Yerel, Iğdır, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Cinsel İstismar Davasında Tahliye Kararı - Son Dakika

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