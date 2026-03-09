Iğdır'da Erkenci Marul Ekimi Başladı - Son Dakika
Iğdır'da Erkenci Marul Ekimi Başladı

09.03.2026 10:25
Iğdır Ovası'nda çiftçiler, modern yöntemlerle marul ekimine başladı ve hasat için gün sayıyor.

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Doğu Anadolu'nun önemli tarım merkezlerinden Iğdır Ovası'nda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte çiftçiler tarlalara inmeye başladı.

Yıllardır Iğdır'da çiftçilik yapan baba–oğul Alican Açkan ve Cüneyt Açkan, erkenci üretim kapsamında tarlalarını sürerek marul ve kıvırcık ekimine geçti.

Yaklaşık 10 dönüm arazide üretim yaptıklarını belirten çiftçi Cüneyt Açkan, modern sulama yöntemleri kullandıklarını söyledi.

Açkan, "10 dönüm arazi üzerine yaklaşık 40 bin adet marul ve kıvırcık ekimi yaptık. Allah nasip ederse nisan ayı sonu gibi hasadımıza başlayacağız. Damla sulama sistemi kullanıyoruz. Erkencilik için modern yöntemlerle üretim yapıyoruz" dedi.

Marul fidelerinin dikimine Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingi? de katıldı. Üreticilerle birlikte fideleri diken Tingi?, yaptığı açıklamada Iğdır'ın Doğu Anadolu için büyük bir tarım avantajına sahip olduğunu belirtti.

Tingi? şunları söyledi:

"Iğdır, Doğu Anadolu Bölgesi'nin adeta Çukurovası'dır. Üreticilerimiz erkenci üretime başlamış durumda. Yaklaşık bir buçuk ay sonra, nisan ayının sonlarına doğru marullarımız hasada gelecek. Erzurum, Kars gibi illerde hava sıcaklıkları eksi 15–20 derece civarındayken Iğdır Ovası'nda üretim yapılabiliyor. Bu büyük bir avantajdır. Üretilen marullarla başta Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Van olmak üzere Doğu Anadolu illerinin marul ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız. Üretimden hasada kadar her aşamada destek vermeye devam edeceğiz."

Çiftçi Alican Açkan ise müdürlüğün üreticilere verdiği desteğe dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Marul dikimine başladık. Müdürümüz her zaman yanımızda oluyor. Eksiklerimizi bize gösteriyor, bilmediğimiz konularda yardımcı oluyor. Kendisi de çiftçilikten geldiği için bize çok faydası oluyor. Allah razı olsun. İnşallah nisan ayında hasada başlayacağız ve ürünlerimizi Doğu Anadolu'daki birçok ile göndereceğiz. Hem ülkemiz hem de biz üreticiler için faydalı olmasını diliyoruz. Ayrıca bir hafta sonra da karpuz dikimine başlayacağız."

Kaynak: ANKA

