Iğdır’da kayısı hasadı: Don vurdu, rekolte yüzde 80 düştü - Son Dakika
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Iğdır’da kayısı hasadı: Don vurdu, rekolte yüzde 80 düştü

04.07.2026 17:59
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Iğdır'da nisan ayındaki zirai don nedeniyle kayısı üretimi büyük zarar gördü. Çiftçi, 120 ton olan geçen yılki rekoltenin bu yıl 4 tona düştüğünü ve 40 milyon dolar zarar oluştuğunu belirterek acil devlet desteği istiyor.

(IĞDIR) - Haber: Serdar ÜNSAL

Kayısı hasadına başlayan Iğdırlı çiftçi, "Bu sene soğuklardan dolayı bayağı zayiat verdik. Yaklaşık olarak 120 ton aldığımız ürünü bu sene soğuklardan dolayı 4 tona yakın alıyoruz" dedi.

Iğdır'da kayısı hasadı başladı. Iğdır Ziraat Odası Başkanı Tugay Bağrı, nisan ayında meydana gelen zirai don nedeniyle nı yıl üretimin düştüğünü, çiftçinin zarar ettiğini söyledi.

Iğdır'ın Melekli beldesi, Karakoyunlu ve Aralık ilçesi kesiminde kaysının ağaçlarda yüzde 3 çivarında Ova köyleri ve Tuzluca tarafında ise üretimin yüzde 40 çivarında olduğu belirtildi.

Iğdır Merkez Kasımcan Köyü'nden Kayısı üreticisi Tövbet Turan, "Bulunduğumuz bahçede yaklaşık olarak bine yakın kayısı ağacımız bulunmaktadır. Geçen yıl kalite ve üretimimiz çok iyiydi. Ancak bu sene soğuklardan dolayı bayağı zayiat verdik. Yaklaşık olarak 120 ton aldığımız ürünü bu sene soğuklardan dolayı 4 tona yakın alıyoruz. Genel itibarla gerek büyük illere, gerek Avrupa'ya ihracat olan kayısılarımız bugün yerel piyasada arz ediyoruz. İnşallah seneye daha güzel olur diye düşünüyoruz" dedi.

"ÇİFTÇİNİN ZARARI 40 MİLYON DOLAR ACİL YARDIM BEKLİYORUZ"

Iğdır Ziraat Odası Başkanı Tugay Bağrı ise çiftçinin zarar ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"15 Nisan 2026'da yaşanan don hadisesinden dolayı bu yıl rekoltemiz çok düşük. Soğuk nedeniyle aşağı yukarı kayısımızın ortalama olarak yüzde 80'i gitti. Iğdır'da aşağı yukarı 40-50 bin ton kayısı üretimi olmasına rağmen bu yıl rekoltemiz yüzde 20'nin altına düştü. Bu da kayısı da masrafların çok yüksek seviyelere ulaştığı anlamına geliyor. İşçi maliyetleri çok yükseldiği için çiftçilerimiz çok zor durumda kaldı."

15 Nisan itibaıyla Sayın Valimiz Fırat Taşolar'la, Sayın İl Müdürümüz Ahmet Tingiş Bey'le ve Ziraat Odamızın ortaklaşa hazırladığı raporla Cumhurbaşkanı Afet Fonu'na bir rapor yazdık. Biliyorsunuz ülkemizde geçen yıllar büyük bir don hadisesi yaşandı. Bu don hadisesinden dolayı özellikle meyve ağaçlarında çiftçilerin üretiminin devamı için Afet Fonu'ndan destek sağlanmıştı. Aynı desteği Iğdır çiftçisi de bekliyor. Iğdır çiftçisinin aşağı yukarı 40 milyon dolara yakın bir zararı var. Üretimin devamı için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı Bey'e de seslenmek istiyorum. Lütfen ben Ziraat Odası başkanı olarak üreticimizin ve çiftçimizin yanında olması doğrultusunda isteklerimiz var. İnşallah bir an önce çiftçimize bir el uzatılır da bu sıkıntıları aşar."

Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Ekonomi, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır’da kayısı hasadı: Don vurdu, rekolte yüzde 80 düştü - Son Dakika

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