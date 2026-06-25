Iğdır'da Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitleri anıldı - Son Dakika
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Iğdır'da Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitleri anıldı

Iğdır\'da Tasua Gecesi\'nde Kerbela şehitleri anıldı
25.06.2026 00:49
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Iğdır’da Muharrem ayının 9. gecesi olan Tasua Gecesi’nde düzenlenen programda, Kerbela’da şehit edilen Hz. Hüseyin ve 72 yol arkadaşı dualarla yad edildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte mersiyeler okundu, sinezen grupları matem gösterileri yaptı ve ağıtlar yakıldı.

Iğdır'da Muharrem ayının 9. gecesi olarak kabul edilen Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitleri için dualar edildi.

Iğdır'da Muharrem ayının dokuzuncu gecesi olarak idrak edilen Tasua Gecesi dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda, Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 yol arkadaşı dualarla yad edildi. Kent merkezindeki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda gerçekleştirilen programa yüzlerce vatandaş katıldı. Tasua Gecesi münasebetiyle bir araya gelen vatandaşlar, Kerbela faciasının acısını bir kez daha yüreklerinde hissetti. Program kapsamında Kerbela olayını anlatan mersiyeler okundu, sinezen grupları matem gösterileri gerçekleştirdi. Programda Hz. Hüseyin ve 72 yareni için ağıtlar yakılarak sineye vuruldu.

Tasua Gecesi, Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Aşura gününden önce birlikte geçirdiği son gece olarak kabul edilir. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kültür, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitleri anıldı - Son Dakika

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