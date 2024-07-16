Iğdır'da Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitleri için dualar edildi - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitleri için dualar edildi

Iğdır\'da Tasua Gecesi\'nde Kerbela şehitleri için dualar edildi

Iğdır'da muharrem ayının 9. gecesi olarak kabul edilen Tasua Gecesi'nde, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da şehit edilmesinin bin 385. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda Kerbela olayının konu alındığı mersiyeler seslendirildi ve dualar edildi.

16.07.2024 00:14
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Iğdır'da Tasua Gecesi merasimi yapıldı

IĞDIR - Iğdır'da muharrem ayının 9. gecesi olarak kabul edilen Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitleri için dualar edildi.

Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da şehit edilmesinin bin 385. yılı dolayısıyla Iğdır'da anma programı düzenlendi. Aşura gününden bir gün önce Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin birlikte geçirdiği son gece olan olarak kabul edilen Tasua Gecesi'nde yüzlerce kişi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir araya geldi. Sinezenlerin de yer aldığı programda Kerbela olayının konu alındığı mersiyeler seslendirildi, dualar edildi.

Kaynak: İHA

Hz. Hüseyin, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitleri için dualar edildi - Son Dakika


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