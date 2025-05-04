Iğdır FK, Kocaelispor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
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Yerel

Iğdır FK, Kocaelispor'u 4-0 Yendi

Iğdır FK, 37. haftada Kocaelispor'u 4-0 mağlup etti. Teknik direktörler galibiyeti değerlendirdi.

04.05.2025 21:44
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- Iğdır FK - Kocaelispor maçının ardından

IĞDIR - Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Iğdır FK-Kocaelispor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Iğdır FK, evinde karşılaştığı Kocaelispor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş Karagümrük'ü yenip sonrasında play-off'a kalmayı düşündüklerini söyleyerek, "Oynadığımız sondan bir önceki maç, tabii ki burada kazanıp aynı zamanda da eğer oyunu gol yemeden bitirip birden fazla gol atmamız da bizim için avantaj teşkil edecekti, oyunun sonunda oyuncu grubum bunu gerçekten iyi yaptılar ve güzel bir galibiyet aldık. Aslında burada önemli olan finale kaldığımız bir son hafta var, burada da gidip Karagümrük'ü yenip sonrasında play-off'a kalacağımızı düşünüyorum. Çünkü oyuncu grubum buna çok inanıyoruz, orada galibiyetle play-off içerisinde kalacağız inşallah" dedi.

Taşdemir: "Camiamızdan, taraftarlarımızdan özür diliyoruz"

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise, "Özellikle zor bir maçtı, hedefi olan bir takımdı. Biz hedefimize 3 hafta önce kavuştuk. 2 cezalımız, 2 sakatımız ve 2 de hastanede yatan arkadaşımız vardı. Dolayısıyla böyle bir maça 6 eksikle geldik. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık, yetmedi, kazanamadık. Özellikle son 3 haftadaki oyun, 17 haftada 12 gol yemiş ve şampiyon olduktan sonra 3 maçta 11 gol yiyen bir takım. Şampiyon olduktan sonraki dilimde oyuncuları konsantre edemedik, buraya yeterince odaklayamadık, bundan dolayı üzüntülüyüz. Camiamızdan, taraftarlarımızdan özür diliyoruz, bu son 2 haftada 8 gol yedik, bu bize hiç yakışmadı. Iğdırspor'u tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır FK, Kocaelispor'u 4-0 Yendi - Son Dakika

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