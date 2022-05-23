Iğdır Ovasından görüntülenen Ağrı Dağı göz kamaştırıyor

IĞDIR İklimi ve coğrafi yapısıyla "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır Ovasından Ağrı Dağı göz kamaştırıyor.

Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile " Türkiye'nin çatısı" olan Ağrı Dağı, Mayıs ayında yağan kar ile birlikte yeniden beyaza büründü. Beyaz gelinliğini yeniden giyen Ağrı Dağı, beyaz örtüsüyle Iğdır Ovasından göz kamaştırıyor. Büyük bir kısmı Iğdır'da bulunan Ağrı Dağı, Iğdır Ovasındaki yeşillik ile bütünleşince de manzarası insanları kendine hayran bırakıyor. Iğdır Ovasının yeşil alanları ile beyaza bürünen Ağrı Dağı birlikte Iğdırlılara adeta bir tablo güzelliğini yansıttı.