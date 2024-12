Yerel

Iğdır Üniversitesi'nin "2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni"

IĞDIR - Iğdır Üniversitesi "2024-2025 Akademik Yılı Açılış" töreni, Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende bir konuşma yapan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, üniversitenin kurulduğu günden bugüne kadar yaşadığı değişimi ve başarıları sunumlar ile anlattı. Rektör Alma konuşmasında, "Sizler bu üniversitenin en değerli paydaşlarısınız, geleceğin liderleri araştırmacıları ve düşünürleri sizlersiniz. Bu yuvada herkesin kendisini en iyi şekilde yetiştireceğine, sınırları zorlayacağına büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz" dedi.

Rektör Alma, Filistin'de yaşanan drama da değinerek, "Biz bugüne kadar yüzlerce faaliyet gösterdik, Filistin'le ilgili hayır panayırları düzenleyerek hatta mezuniyet programımızda Filistin konsepti yaptık" dedi.

Rektör Alma, üniversitenin her gün daha çok geliştiğine değinerek, "Fakülte sayımızı biz yedi olarak almıştık şu an 11'e çıkardık. Dört Meslek Yüksekokulumuz şu an var. 24 araştırma merkezimiz faaliyet göstermektedir" dedi.

Ağız ve Diş Fakültesi bünyesinde Ağız ve Diş Merkezinin kısa sürede hizmete gireceğini söyleyen Alma, "Altyapımız yüzde 99 tamamdır. Türkiye'nin en büyük tomografisini aldık. İnşallah bir ay içinde açılış yapacağız. Iğdırlılar artık Erzurum'a gitmeyecek" diye konuştu.

Programda 25. ve 26. Dönem Milletvekili Sosyolog Yazar Prof. Dr. Yasin Aktay, "Gazze imtihanında dünyamız: Siyaset, Toplum, Bilim" konulu ders verdi. Aktay konuşmasında, "Gazze'de 7 Ekim'de adı Aksa Tufanı olan bir hareket başladı. Dünya şok, dünya şokta. Gazze'de 17 yıldır kuşatma altında olan her çeşit ürünün girişi çıkışı denetim altında olan bir yerden bir grup insan duvarının dibine karınca yaklaşsa bile hemen fark edip onun tedbirini alabilecek güçlü bir elektronik hatta insani istihbaratı olan İsrail gibi bir bir savaş makinesine karşı yapılan bir operasyon ile İsrail'in içine kadar girdiler. İçeride operasyonlarını yaptılar. Orada bir sürü Gazze Tugay'ı yani İsrail'in Gazze Tugay'ını yok ettiler. Bir sürü askeri merkeze saldırılar düzenlediler. Bir sürü sivili de veya başka insanları da esir alıp geldiler. Bu başlı başına İsrail mitolojisinde İsrail'in saldırmazlık İsrail'in yenilmezlik İsrail'in o efsanevi savaş gücüne karşı yapılmış o efsaneyi kıran, o efsaneyi yok eden istihbarat efsanesini tarumar eden bir çıkıştı. Aksa Tufanı basit bir operasyon değildir. Aksa Tufanı bir cesaretle ortaya konulmuş imanla ortaya konulmuş çok güçlü bir operasyondur" dedi.